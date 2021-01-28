Чи вистачить субсидій на всіх, повідомив Вітренко

Чи вистачить субсидій на всіх українців, 28 січня розповів під час виступу у Верховній Раді виконуючий обов’язки міністра енергетики Юрій Вітренко. Раніше профільний комітет парламенту рекомендував призначити Вітренка першим віце-прем'єром й міністром енергетики. Сьогодні за це рішення голосуватимуть нардепи.

Що стосується субсидій. Можу заспокоїти всіх людей. Це моя відповідальність як т. в. о. міністра енергетики, щоб люди заспокоїлися: наразі субсидій вистачає на усіх. Коли ми пройдемо опалювальний сезон, тоді уряд бачитиме, скільки потрібно буде додаткових коштів. Тоді уряд прийде до сесійної зали і якщо знадобиться проситиме збільшити субсидії, але поки на цей опалювальний сезон людям коштів вистачить. Принаймні це я чую від своїх колег під час обговорення у Кабінеті міністрів, — зазначив Вітренко.