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Хватит ли субсидий на всех, сообщил Витренко
Хватит ли субсидий на всех, сообщил Витренкоhttps://racurs.ua/n149638-hvatit-li-subsidiy-na-vseh-soobschil-vitrenko.htmlРакурс
Хватит ли субсидий на всех украинцев, 28 января рассказал во время выступления в Верховной Раде исполняющий обязанности министра энергетики Юрий Витренко. Ранее профильный комитет парламента рекомендовал назначить Витренко первым вице-премьером и министром энергетики. Сегодня за это решение будут голосовать нардепы.
Что касается субсидий. Могу успокоить всех людей. Это моя ответственность как в. и. о. министра энергетики, чтобы люди успокоились: сейчас субсидий хватает на всех. Когда мы пройдем отопительный сезон, тогда правительство будет видеть, сколько нужно будет дополнительных средств, — отметил Витренко.
По его словам, в случае нехватки средств Кабмин обратится в Верховную Раду.
Тогда правительство придет в сессионный зал и, если понадобится, попросит увеличить субсидии, но пока на этот отопительный сезон людям средств хватит. По крайней мере, это я слышу от своих коллег в Кабинете министров, — отметил Витренко.
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