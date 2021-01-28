Уйдет ли Кабмин в отставку, рассказали в «Слуге народа»

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Обсуждала ли вопрос отставки правительства Дениса Шмыгаля президентская фракция «Слуга народа», рассказал журналистам 28 января глава финансового комитета Верховной Рады, нардеп-«слуга» Данил Гетманцев.

Отставка премьер-министра когда состоится точно. Я не уверен, что это произойдет весной. На фракции такой вопрос не обсуждается сегодня. И не обсуждается отставка правительства в целом, — сказал Гетманцев перед началом заседания в кулуарах Рады.

Он добавил, что сроки работы Кабинета министров «не позволяют нам объективно оценить их результаты».

Премьер у нас абсолютно адекватный, с ним можно работать, ему можно указывать на ошибки, он слышит, — добавил Гетманцев.



Напомним, в декабре прошлого года спикер парламента Дмитрий Разумков заявил, что в ближайшее время в Раде вряд ли будут рассматривать вопрос о замене Шмыгаля. В то же время этот вопрос неоднократно поднимали представители оппозиции, а также отдельные нардепы из «Слуги народа».

Денис Шмыгаль стал премьер-министром Украины 4 марта 2020 года.