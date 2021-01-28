Бабий Яр. Фото: Укринформ

https://racurs.ua/n149636-putin-ispolzuet-rossiyskiy-proekt-babego-yara-chtoby-oporochit-ukrainu-zisels.html

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Владимир Путин хочет использовать проект строительства мемориала «Бабий Яр» чтобы опорочить Украину и изобразить ее нацистским и антисемитским государством.

Об этом заявил диссидент, член инициативной группы «Первого декабря» Иосиф Зисельс в эфире «Прямого».

Это такая спецоперация. Это троянский конь, который Путин подсовывает под Украину. Это определенный участок информационного фронта гибридной войны. И на это очень рассчитывает российская власть. Если Украина не позволит строить этот проект, тогда они объявляют: вот видите, мы же говорили, что Украина не заслуживает существования, она антисемитская страна, националистическая, нацистская и так далее, — сказал диссидент.

Он также подчеркнул, что Путин не мог просто так позволить вложить около 100 млн долл. в проект на территории страны, с которой он воюет.

Проблема не в самом комплексе. Он закрыт. Это частный проект, финансируемый в основном тремя миллиардерами, которые близки к Путину. Правда, один сейчас впал в немилость — Павел Фукс, который скрывается от Путина в Украине. Но они близки к нему. И я не верю, что во время войны, когда Путин и его армия грабят, аннексируют, убивают в Украине, он позволит близким миллиардерам к нему вложить 100 млн долл. в культурный проект в стране, с которой он воюет, — заявил Зисельс.

Он добавил, что Россия будет использовать мемориальный комплекс «Бабий Яр» в пропагандистских целях, изображая украинцев нацистами и антисемитами.

Если они построят его, скажут: смотрите, Украина — слабая страна, она не способна сама защитить права жертв Бабьего Яра и Холокоста, не способна построить музей, и мы, русские великие, его построили. И через экспозицию они все равно могут довести, что украинцы — это нацисты, антисемиты и так далее. И никто не может контролировать эту экспозицию. Украина не может контролировать экспозицию частного проекта, — сказал представитель группы «Первого декабря».

Напомним, скандал в украинском шоу-бизнесе вызвал концерт ко Дню независимости в центре Киева.

24 августа на концерте «Песенная история современной Украины» несколько исполнителей спели известные песни групп «Океан Эльзы», «Бумбокс», «Тартак» и «Плач Еремии».

Впоследствии представители музыкальных коллективов заверили, что не разрешали использовать их песни.