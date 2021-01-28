Бабин Яр. Фото: Укрінформ

https://racurs.ua/ua/n149636-putin-vykorystovuie-rosiyskyy-proekt-babynogo-yaru-dlya-spaplujennya-ukrayiny-zisels.html

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Володимир Путін хоче використати проект будівництва меморіалу «Бабин Яр», аби спаплюжити Україну та зобразити її нацистською та антисемітською державою.

Про це заявив дисидент, член ініціативної групи «Першого грудня» Йосиф Зісельс в ефірі «Прямого».

Це така спецоперація. Це троянський кінь, який Путін підсовує під Україну. Це певна ділянка інформаційного фронту гібридної війни. І на це дуже розраховує російська влада. Якщо Україна не дозволить будувати цей проект, тоді вони скажуть: ось бачите, ми ж казали, що Україна не заслуговує на існування, що вона антисемітська країна, націоналістична, нацистська і таке інше, — сказав дисидент.

Він також зауважив, що Путін не міг просто так дозволити вкласти близько 100 млн дол. у проект на території країни, з якою він воює.

Проблема не в самому комплексі. Він закритий. Це приватний проект, який фінансується в основному трьома мільярдерами, які близькі до Путіна. Правда, один зараз впав у немилість — Павло Фукс, який ховається від Путіна в Україні. Але вони близькі до нього. І я не вірю, що під час війни, коли Путін і його армія грабують, анексують, вбивають в Україні, він дозволить близьким мільярдерам до нього вкласти 100 млн дол. у культурний проект в країні, з якою він воює, — зазначив Зісельс.

Він додав, що Росія буде використовувати меморіальний комплекс «Бабин Яр» у пропагандистських цілях, зображаючи українців нацистами й антисемітами.

Якщо вони побудують його, то скажуть: дивіться, Україна — слабка країна, вона не здатна сама захистити права жертв Бабиного Яру і Голокосту, не здатна побудувати музей, і ми, росіяни великі, його побудували. Але через експозицію вони все одно можуть довести, що українці — це нацисти, антисеміти й таке інше. І ніхто не може контролювати цю експозицію. Україна не може контролювати експозицію приватного проекту, — сказав представник групи «Першого грудня».

Нагадаємо, скандал в українському шоу-бізнесі спричинив концерт до Дня незалежності у центрі Києва.

24 серпня на концерті «Пісенна історія сучасної України» декілька виконавців заспівали відомі пісні гуртів «Океан Ельзи», «Бумбокс», «Тартак» та «Плач Єремії».

Згодом представники музичних колективів запевнили, що за дозволом щодо використання їхніх пісень до них ніхто не звертався.