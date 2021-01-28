ПАРЄ залишила делегацію Росії без санкцій

ПАРЄ. Фото: BBC

https://racurs.ua/ua/n149635-parie-zalyshyla-delegaciu-rosiyi-bez-sankciy.html

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Парламентська асамблея ради Європи (ПАРЄ) сьогодні, 28 січня, схвалила резолюцію про підтвердження повноважень російської делегації, не запроваджуючи проти неї санкції через дії, що суперечать принципам Ради Європи.

Правки української делегації не були враховані. Про це повідомляє «Європейська правда».

Документ затвердили 107 голосами «за», 36 парламентарів виступили «проти», 24 «утрималися». Резолюція стосувалась повноважень російської делегації, російські депутати не мали права брати участь у голосуванні.

Резолюцію ухвалили у найбільш прихильній до РФ редакції. На засіданні ПАРЄ відмовилась підтримати поправку України з пропозицією відмовитись від ратифікації повноважень делегації РФ.

Резолюція пропонує визнати, що у низці питань Росія відступила від зобов’язань перед Радою Європи, і додатково погіршила ситуацію. Зокрема, документ критикує зміни до конституції РФ, які дозволяють не виконувати рішення ЄСПЛ, а також надають парламенту Росії важелі впливу на КС, та підтримують анексію Криму.

ПАРЄ також засудила авторитарні тенденції, що загострилися останнім часом — пожорсткішання норм, що підривають свободу зібрань, боротьбу уряду РФ з неурядовими організаціями. Окремий блок звинувачень був присвячений отруєнню Олексія Навального та придушенню протестів на його підтримку.

Втім, проект пропонує не накладати на РФ жодних санкцій. У ПАРЄ це пояснили «прагненням до діалогу».

Під час обговорення проекту між представником української делегації Олексієм Гончаренком та представником Росії Леонідом Слуцьким сталася суперечка. Слуцький стверджував, що Гончаренко обізвав Путіна"собакою". У відповідь Гончаренко заявив, ПАРЄ — це не Держдума, а тому не потрібно себе поводити нахабно та невиховано.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що зимова пленарна сесія Парламентської асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) відбудеться 25−29 січня у Страсбурзі. Сесія відбудеться з дотриманням жорстких санітарних заходів. Усі, хто має намір фізично потрапити на засідання, повинні будуть здати тест на коронавірус.