ПАСЕ оставила российскую делегацию без санкций

ПАСЕ. Фото: BBC

https://racurs.ua/n149635-pase-ostavila-rossiyskuu-delegaciu-bez-sankciy.html

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Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) сегодня, 28 января, приняла резолюцию о подтверждении полномочий российской делегации, но не ввела против нее санкции за действия, противоречащие принципам Совета Европы.

Правки украинской делегации не были учтены. Об этом сообщает «Европейская правда».

Документ был утвержден 107 голосами «за», 36 парламентариев выступили «против», 24 «воздержались». Резолюция касалась полномочий российской делегации, российские депутаты не имели права участвовать в голосовании.

Резолюцию приняли в наиболее благосклонной к РФ редакции. На заседании ПАСЕ отказалась поддержать поправку Украины с предложением отказаться от ратификации полномочий делегации РФ.

Резолюция предлагает признать, что в ряде вопросов Россия отступила от обязательств перед Советом Европы, и дополнительно ухудшила ситуацию. В частности, документ критикует изменения в Конституцию РФ, которые позволяют не выполнять решения ЕСПЧ, а также предоставляют парламенту России рычаги влияния на КС, и поддерживают аннексию Крыма.

ПАСЕ также осудила авторитарные тенденции, обострившиеся в последнее время — ужесточения норм, которые подрывают свободу собраний, борьбу правительства РФ с неправительственными организациями. Отдельный блок обвинений был посвящен отравлению Алексея Навального и подавлению протестов в его поддержку.

Впрочем, проект предлагает не накладывать на РФ никаких санкций. В ПАСЕ это объяснили «стремлением к диалогу».

При обсуждении проекта между представителем украинской делегации Алексеем Гончаренко и представителем России Леонидом Слуцким произошла ссора. Слуцкий утверждал, что Гончаренко обозвал Путина «собакой». В ответ Гончаренко заявил, ПАСЕ — это не Госдума, а потому не нужно себя вести нагло и невоспитанно.

Напомним, ранее мы сообщали, что зимняя пленарная сессия Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) состоится 25−29 января в Страсбурге. Сессия пройдет с соблюдением жестких санитарных мероприятий. Все, кто намерен физически попасть на заседание, должны будут сдать тест на коронавирус.