У Порошенко Тимошенко назвали «газовой принцессой Лазаренко»

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Юлию Тимошенко назвал «газовой принцессой Лазаренко, которая заключила кабальные соглашения с Путиным» нардеп Артур Герасимов из «Европейской солидарности» во время обсуждения 28 января вопроса тарифного кризиса в Верховной Раде.

Не знаете, где брать деньги? Принимайте законопроект «ЕС» № 4585 и направляйте дополнительные 7 млрд грн вместо содержания силовиков, кортежей и государственных дач Зеленского на субсидии. Также очень важно запретить покупку российского электричества и газа… Сегодня с этой трибуны о тарифах, газе и совести нам решил рассказать человек, который очень хорошо разбирается в газовых вопросах — «газовая принцесса Лазаренко», из-за действий которой государство понесло убытки на миллиарды долларов, — заявил Герасимов во время выступления за трибуной Рады в четверг.

Доказательством неправильных действий Тимошенко, по словам парламентария, является победа Украины в газовом споре с РФ в Стокгольмском арбитраже. Нардеп напомнил, что тогда Киеву удалось вернуть более 4 млрд долл.

Нам удалось вернуть свыше 4 млрд долл., которые после хи-хи с Путиным она переплатила Кремлю и за которые Кремль покупал оружие и убивал наших воинов, — заявил представитель фракции экс-президента Петра Порошенко.

Напомним, 28 января Верховная Рада обязала правительство внести в парламент изменения в государственный бюджет на 2021 год и увеличить расходы на субсидии. Соответствующий проект постановления «О мерах, направленных на социальную защиту населения, в связи с повышением цен (тарифов) на жилищно-коммунальные услуги» № 4650 поддержали 337 нардепов. Согласно постановлению, Кабмин на протяжении трех месяцев должен представить предложения о внесении изменений в законодательство с целью завершения отопительного сезона.