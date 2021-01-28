У Порошенка Тимошенко назвали “газовою принцесою Лазаренка”

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Ракурс

Юлію Тимошенко назвав «газовою принцесою Лазаренка, яка уклала кабальні угоди з Путіним» нардеп Артур Герасимов з «Європейської солідарності» під час обговорення 28 січня питання тарифної кризи у Верховній Раді.

Не знаєте, де брати гроші? Ухвалюйте законопроект «ЄС» № 4585 і спрямовуйте додаткові 7 млрд грн з утримання силовиків, кортежів та державних дач Зеленського на субсидії. Також дуже важливо заборонити купівлю російської електрики та газу… Сьогодні з цієї трибуни про тарифи, газ та совість нам вирішила розповісти людина, яка дуже розбирається в газових питаннях — «газова принцеса Лазаренка», через дії якої держава понесла збитки на мільярди доларів, — заявив Герасимов під час виступу за трибуною Ради у четвер.

Доказом неправильних дій Тимошенко, за словами парламентаря, є перемога України у газовій суперечці з РФ в Стокгольмському арбітражі. Нардеп нагадав, що тоді Києву вдалося повернути понад 4 млрд дол.

Нам вдалося повернути понад 4 млрд дол., які після хі-хі з Путіним вона переплатила Кремлю і за які Кремль купував зброю і вбивав наших воїнів, — заявив представник фракції екс-президента Петра Порошенка.

Нагадаємо, 28 січня Верховна Рада зобов’язала уряд внести до парламенту зміни до державного бюджету на 2021 рік щодо збільшення видатків на субсидії. Відповідний проект постанови «Про заходи, спрямовані на соціальний захист населення, у зв’язку з підвищенням цін (тарифів) на житлово-комунальні послуги» № 4650 підтримали 337 нардепів. Згідно з постановою, Кабмін має у місячний термін подати пропозиції щодо внесення змін до законодавства з метою завершення опалювального сезону.