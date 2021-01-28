Постанову щодо збільшення видатків на субсидії ухвалила Рада

Постанову щодо збільшення видатків на субсидії ухвалила Радаhttps://racurs.ua/ua/n149633-postanovu-schodo-zbilshennya-vydatkiv-na-subsydiyi-uhvalyla-rada.htmlРакурс
Верховна Рада зобов’язала уряд внести до парламенту зміни до державного бюджету на 2021 рік щодо збільшення видатків на субсидії.
Відповідний проект постанови «Про заходи, спрямовані на соціальний захист населення, у зв’язку з підвищенням цін (тарифів) на житлово-комунальні послуги» № 4650 підтримали 337 нардепів. Про це стало відомо з трансляції засідання ВР.
Згідно з постановою, Кабмін має у місячний термін подати пропозиції щодо внесення змін до законодавства з метою завершення опалювального сезону 2020−2021 року на основі системи надання житлово-комунальних послуг населенню, що діяла до 1 січня 2021 року.
Урядовцям рекомендують удосконалити механізм підтримки вразливих споживачів в частині відшкодування витрат на оплату комунальних послуг. Крім цього, парламентарі радять уряду встановити окремий тариф для споживачів, які протягом місяця використають до 100 кВт електроенергії, а також внести зміни до фіксованих цін на електроенергію для встановлення окремого тарифу, що відпускається населенню для будинків, обладнаних опалювальними електроустановками та негазифікованих будинків, за обсяг, спожитий до 3 тис. кВт на місяць.
Постановою передбачено встановлення пільг на електричну енергію населенню, яке проживає в 30-кілометровій зоні атомних електростанцій, дитячим будинкам сімейного типу.
Додамо, що також заплановано забезпечити спрощення доступу пенсіонерів, осіб з інвалідністю, безробітних до системи субсидій, передбачивши забезпечення введення змінених норм розрахунку субсидій з 1 жовтня 2020 року.
Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що субсидії отримає більша кількість домогосподарств в Україні. Кабінет міністрів спрямує субсидії українцям, що використовують електроенергію для опалення. Це відбулося з огляду на встановлення єдиного тарифу на електроенергію з 1 січня.