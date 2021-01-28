Про зустріч з НЛО заявив пакистанський пілот. Фото: incrussia

https://racurs.ua/ua/n149632-pro-zustrich-z-nlo-zayavyv-pakystanskyy-pilot-video.html

Ракурс

Пілот «Пакистанських міжнародних авіаліній» заявив, що став свідком руху невизначеного літаючого об'єкта (НЛО) над містом Рахім’яр-Хан в провінції Пенджаб.

За його словами, НЛО був дуже яскравим попри присутність сонячного світла, повідомляє телеканал Geo News.

Пілот розповів, що дуже рідко бачив такий яскравий об'єкт вдень. Він додав, що об'єкт не був планетою або зіркою, а міг бути космічною станцією або штучною планетою.

Представник «Пакистанських міжнародних авіаліній» повідомив, що НЛО помітили 23 січня близько 16.00 у час польоту з Карачі в Лахор.

Згідно з даними звіту, коли був помічений невизначений об'єкт, літак знаходився на висоті 10,5 тис. м над землею.

Ще занадто рано говорити, що за об'єкт це був. Однак про те, що було помічено, повідомили відповідно до протоколу, — сказав представник авіакомпанії.

Крім пілота, невизначений об'єкт помітили багато жителів Рахім’яр-Хана і зняли його на відео.

В інтернеті на відеозаписах у денному небі можна побачити яскраву крапку.