О встрече с НЛО заявил пакистанский пилот. Фото: incrussia

https://racurs.ua/n149632-o-vstreche-s-nlo-zayavil-pakistanskiy-pilot-video.html

Ракурс

Пилот «Пакистанских международных авиалиний» заявил, что стал свидетелем движения неопознанного летающего объекта (НЛО) над городом Рахимъяр-Хан в провинции Пенджаб.

По его словам, НЛО был очень ярким, несмотря на присутствие солнечного света, сообщает телеканал Geo News.

Пилот сказал, что очень редко видел такой яркий объект днем. Он добавил, что объект не был планетой или звездой, а мог быть космической станцией или искусственной планетой.

Представитель «Пакистанских международных авиалиний» сообщил, что НЛО был замечен 23 января около 16.00 во время полета из Карачи в Лахор.

Согласно данным отчета, самолет находился на высоте 10,5 тыс. м над землей, когда был замечен неопознанный объект.

Еще слишком рано говорить, что это был за объект. На самом деле мы, возможно, вообще не сможем сказать, что это был за объект. Однако кое-что было замечено, об этом было сообщено в соответствии с протоколом, — сказал представитель авиакомпании.

Помимо пилота, неопознанный объект заметили многие жители Рахимъяр-Хана и сняли его на видео.

На распространившихся в интернете видеозаписях в дневном небе можно увидеть яркую точку.