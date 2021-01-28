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Ракурс
Вітренко. Фото: Ліга

Пробне голосування «слуг» щодо Вітренка потрапило на фото

28 січ 2021, 11:58
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«Слуга народу», президентська фракція у парламенті, провела сигнальне голосування щодо кандидатури Юрія Вітренка на посаду першого віце-прем'єра-міністра енергетики у мобільному застосунку партії.

Згідно з результатами опитування, більшість «слуг» підтримують кандидатуру Вітренка. Про це повідомляють «Букви».

Голосування за Вітренка. Фото: Букви

Зауважимо, що голосування проводилося у мобільному застосунку «Слуги народу», в якому для нардепів зазвичай влаштовують опитування щодо підтримки тих чи інших законопроєктів. Депутатів у застосунку просять відповісти, чи планують вони підтримати кандидатуру Вітренка (варіанти відповіді — «Так» або «Ні»).

Голосування за Вітренка. Фото: Букви

Зауважимо, що у грудні минулого року Верховна Рада не затвердила Вітренка на посаду віце-прем'єра — міністра енергетики — у Раді не знайшлося достатньої кількості голосів. Згодом Кабмін призначив його в. о. міністра.

Голосування за Вітренка. Фото: Букви


Питання призначення Юрія Вітренка планують винести до зали засідань ВР вже сьогодні. За час перебування на посаді в. о. міністра Юрій Вітренко встиг запропонувати «розблокувати експорт газу з Росії», який здійснюватимуть «незалежні компанії з РФ», а потім заявити, що Україні потрібно терміново від'єднатися від енергосистеми з Росією та Білоруссю.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що ціну на газ газові монополісти добровільно знизять у лютому до того рівня, який раніше встановила держава. Таку думку виконувач обов’язків міністра енергетики Юрій Вітренко.


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