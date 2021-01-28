Пробне голосування «слуг» щодо Вітренка потрапило на фото

Вітренко. Фото: Ліга

https://racurs.ua/ua/n149631-probne-golosuvannya-slug-schodo-vitrenka-potrapylo-na-foto.html

Ракурс

«Слуга народу», президентська фракція у парламенті, провела сигнальне голосування щодо кандидатури Юрія Вітренка на посаду першого віце-прем'єра-міністра енергетики у мобільному застосунку партії.

Згідно з результатами опитування, більшість «слуг» підтримують кандидатуру Вітренка. Про це повідомляють «Букви».





Зауважимо, що голосування проводилося у мобільному застосунку «Слуги народу», в якому для нардепів зазвичай влаштовують опитування щодо підтримки тих чи інших законопроєктів. Депутатів у застосунку просять відповісти, чи планують вони підтримати кандидатуру Вітренка (варіанти відповіді — «Так» або «Ні»).





Зауважимо, що у грудні минулого року Верховна Рада не затвердила Вітренка на посаду віце-прем'єра — міністра енергетики — у Раді не знайшлося достатньої кількості голосів. Згодом Кабмін призначив його в. о. міністра.





Питання призначення Юрія Вітренка планують винести до зали засідань ВР вже сьогодні. За час перебування на посаді в. о. міністра Юрій Вітренко встиг запропонувати «розблокувати експорт газу з Росії», який здійснюватимуть «незалежні компанії з РФ», а потім заявити, що Україні потрібно терміново від'єднатися від енергосистеми з Росією та Білоруссю.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що ціну на газ газові монополісти добровільно знизять у лютому до того рівня, який раніше встановила держава. Таку думку виконувач обов’язків міністра енергетики Юрій Вітренко.