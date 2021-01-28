Пробное голосования «слуг» по Витренко попало на фото

Витренко. Фото: Буквы

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Ракурс

«Слуга народа», президентская фракция в парламенте, провела сигнальное голосование по кандидатуре Юрия Витренко на должность первого вице-премьера — министра энергетики в мобильном приложении партии.

Согласно результатам опроса, большинство «слуг» поддерживают кандидатуру Витренко. Об этом сообщают «Буквы».



Отметим, что голосование проводилось в мобильном приложении «Слуги народа», в котором для нардепов обычно устраивают опросы по поддержке тех или иных законопроектов. Депутатов в приложении просят ответить, планируют ли они поддержать кандидатуру Витренко (варианты ответа — «Да» или «Нет»).

В декабре прошлого года Верховная Рада не утвердила Витренко на должность вице-премьера — министра энергетики — в Раде не нашлось достаточного количества голосов. Впоследствии Кабмин назначил его и. о. министра.

Вопрос назначения Юрия Витренко планируют вынести в зал заседаний ВР уже сегодня. За время пребывания в должности и. о. министра Юрий Витренко успел предложить «разблокировать экспорт газа из России», который будут осуществлять «независимые компании с РФ», а потом заявить, что Украине нужно срочно отсоединиться от энергосистемы с Россией и Беларусью.

Напомним, ранее мы сообщали, что цены на газ газовые монополисты добровольно снизят в феврале до того уровня, который ранее установило государство. Такое мнение высказал исполняющий обязанности министра энергетики Юрий Витренко.