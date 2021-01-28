Разумков виховував Шуфрича через російську вакцину — Що ви робите, домовлятися вмієте

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Верховна Рада на пленарному засіданні 28 січня розглядала проект закону № 4613 щодо прискореної державної реєстрації лікарських засобів, зокрема вакцин для запобігання коронавірусній інфекції. Після доповіді очільника парламентського комітету з питань здоров’я нації, медичної допомоги та медичного страхування Михайла Радуцького нардепи вирішили підтримати цей нормативний акт у першому читанні.

Таке рішення ухвалили очільники фракцій на нараді. Також вони домовилися цього тижня повернутися до розгляду законопроекту щодо реєстрації вакцин від COVID-19 вже у другому читанні після внесення правок. Про це повідомив спікер Верховної Ради Дмитро Разумков.

Водночас перед голосуванням скандальний депутат Нестор Шуфрич з проросійської фракції ОПЗЖ, яка активно лобіює російську вакцину «Спутник» недоведеної ефективності, почав викрикувати із зали про включення «Спутника» в перелік вакцин для закупівлі. Разумкову довелося втрутитися.

Нестор Іванович, щойно ви домовлялися і ви були за. «Спутника» туди не додадуть (в законопроект — ред.). Внесіть окремий проект закону. Ну що ви робите, домовлятися вмієте? Щойно домовилися, у колег запитайте. Завтра не буде вакцин, до кого прийдуть — до вас? До вас прийдуть!, — зазначив Разумков і поставив законопроект № 4613 на голосування.



318 голосами «за» народні депутати ухвалили законопроект за основу.