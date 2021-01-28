Разумков воспитывал Шуфрича из-за российской вакцины — Что вы делаете, договариваться умеете?

https://racurs.ua/n149630-razumkov-vospityval-shufricha-iz-za-rossiyskoy-vakciny-chto-vy-delaete-dogovarivatsya-umeete.html

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Верховная Рада на пленарном заседании 28 января рассматривала проект закона № 4613 об ускоренной государственной регистрации лекарственных средств, в частности вакцин для предотвращения коронавирусной инфекции. После доклада главы парламентского комитета по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаила Радуцкого нардепы решили поддержать этот нормативный акт в первом чтении.

Такое решение приняли главы фракций на совещании. Также они договорились на этой неделе вернуться к рассмотрению законопроекта о регистрации вакцин от COVID-19 уже во втором чтении после внесения правок. Об этом сообщил спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков.

В то же время перед голосованием скандальный депутат Нестор Шуфрич из пророссийской фракции ОПЗЖ, которая активно лоббирует российскую вакцину «Спутник» недоказанной эффективности, начал выкрикивать из зала о включении «Спутника» в перечень вакцин для закупки. Разумкову пришлось вмешаться.

Нестор Иванович, только что вы договаривались и вы были за. «Спутника» туда не добавят (в законопроект — ред.). Внесите отдельный проект закона. Ну, что вы делаете, договариваться умеете? Только что договорились, у коллег спросите. Завтра не будет вакцин, к кому придут — к вам? К вам придут!, — отметил Разумков и поставил законопроект № 4613 на голосование.



318 голосами «за» народные депутаты приняли законопроект за основу.