Полиция задержала подозреваемых в избиении украинского подростка в Париже. Фото: Слово і діло

https://racurs.ua/n149629-izbienie-ukrainskogo-podrostka-v-parije-policiya-zaderjala-podozrevaemyh.html

Ракурс

Во Франции задержали девятерых молодых людей, которые подозреваются в нападении и жестоком избиении украинского подростка.

Задержание членов группировки проведено утром, 28 января, сообщает Franceinfo.

Отмечается, что расследование продвигается успешно. Молодым людям предъявлено подозрение в попытке убийства.

15 января в Париже группа неизвестных жестоко избила 14-летнего украинского подростка.

Около десяти нападавших с металлическими палками, битами и ножами атаковали компанию студентов.

На обнародованном видео с камеры наблюдения зафиксировано, как подростка, поваленного на землю, жестоко бьет группа ребят.

Нападавшие применяют холодное оружие, палки, прыгают на голову жертвы.

В результате нападения парень находится в коме в критическом состоянии. У него в нескольких местах пробит череп, множественные переломы рук, ребер, ножевые ранения, травма глаз.

Напомним, после обнародования видео избиения подростка Зеленский заявил, что виновные должны быть наказаны.