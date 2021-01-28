В поддержку лояльных режимов Путин «слил» 609 млрд долларов

Путин. Фото: РБК

https://racurs.ua/n149628-v-podderjku-loyalnyh-rejimov-putin-slil-609-mlrd-dollarov.html

Ракурс

Владимир Путин, президент России, потратил на геополитику и поддержку лояльных режимов за последние 20 лет 609 млрд долл. На эту сумму можно было бы построить 15 тыс. новых больниц или положить на накопительный счет каждого взрослого россиянина по 400 тыс. рублей

Журналисты установили, что еще 3 млрд долл. осели в оффшорах. Об этом сообщает «Новая газета».

Сообщается, что из этих денег 109 млрд долл. были выделены на помощь Беларуси, 103 млрд — на помощь Украине (до 2014 года), 32 млрд — на сепаратистские регионы. Еще 224 млрд долл. российские власти потратили на энергетические проекты, вроде «Северного потока — 2» или «Турецкого потока».

Эксперты, опрошенные изданием, считают, что они вряд ли окупятся, поскольку являются «политически мотивированными», а большая часть средств на их реализацию пошла в «карман» подрядчикам. В Кремле отрицают обвинения — по их словам, с помощью «Северного потока — 2» Россия стремится к политическому влиянию на ЕС, и называет газопровод исключительно экономическим проектом.

За последние 20 лет Россия простила долги на 116 млрд долл. Из них 20 млрд — африканским странам, 12 млрд — Ирану, 11 — Северной Кореи.

Напомним, ранее мы сообщали, что Владимир Путин впервые прокомментировал фильм Алексея Навального, в котором оппозиционер утверждает, что Путину принадлежит огромный дворец под Геленджиком. Российский президент заявил, что ни один из объектов, которые фигурируют в расследовании Навального, не принадлежит и не принадлежал ему или его семье.