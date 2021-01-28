На підтримку лояльних режимів Путін «злив» 609 млрд доларів

Путін. Фото: РБК

https://racurs.ua/ua/n149628-na-pidtrymku-loyalnyh-rejymiv-putin-zlyv-609-mlrd-dolariv.html

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Володимир Путін, президент Росії, витратив на геополітику та підтримку лояльних режимів за останні 20 років 609 млрд дол. На цю суму можна було б побудувати 15 тис. нових лікарень або покласти на накопичувальний рахунок кожного дорослого росіянина по 400 тис. рублів

Журналісти встановили, що ще 3 млрд дол. осіли в офшорах. Про це повідомляє «Новая газета».

Повідомляється, що з цих грошей 109 млрд дол. були виділені на допомогу Білорусі, 103 млрд — на допомогу Україні (до 2014 року), 32 млрд — на сепаратистські регіони. Ще 224 млрд дол. російська влада витратила на енергетичні проєкти, на кшталт «Північного потоку — 2» або «Турецького потоку».

Експерти, опитані виданням, вважають, що вони навряд чи окупляться, оскільки є «політично мотивованими», а більша частина коштів на їхню реалізацію пішла в «кишеню» підрядникам. У Кремлі заперечують звинувачення — за їхніми словами, за допомогою «Північного потоку — 2» Росія прагне політичного впливу на ЄС, і називає газопровід виключно економічним проєктом.

За останні 20 років Росія пробачила боргів на 116 млрд дол. З них 20 млрд — африканським країнам, 12 млрд — Ірану, 11 — Північній Кореї.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Володимир Путін вперше прокоментував фільм Олексія Навального, в якому опозиціонер стверджує, що Путіну належить величезний палац під Геленджиком. Російський президент заявив, що жоден з об'єктів, які фігурують у розслідуванні Навального, не належить і не належав йому або його сім’ї.