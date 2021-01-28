Глава НКРЕКП про імпорт електроенергії з РФ — Ми були на порозі віялових відключень

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«Електрозраду» прокоментував очільник Нацкомісії регулювання електроенергетики та комунальних послуг Валерій Тарасюк 28 січня, виступаючи за трибуною Верховної Ради. Нардепи поцікавилися у чиновника питанням імпорту електроенергії з країни-агресора Росії та з сусідньої Білорусі.

Ми, як регулятор НКРЕКП є поборниками ринкових методів і здорової конкуренції. Обмеження будь-якого імпорту — це обмеження конкуренції. Але ми маємо реалії російської агресії і не можемо на це не звертати увагу як держава. Щодо прикладного питання імпорту. На сьогодні заборонити імпорт комісія не може навіть з технічної точки зору, тому що повноваження, які ви дали НКРЕКП торік вичерпалися, — зазначив Тарасюк.

Він зауважив, що нині до парламенту внесено законопроект, який регулює питання продовження таких повноважень нацкомісії. Також він наголосив на можливому «нестримному» подорожчанні електроенергії для споживачів у разі відмови від імпорту з РФ.

Треба думати і про споживачів, щоб не трапилося так, що із обмеженням імпорту зростала нестримно ціна електроенергії для споживачів. Торік комісія довела, що може це зробити — коли у нас весною 2020 року був спалах коронавірусу, ми ухвалили рішення обмежити імпорт з РФ до нуля. На сьогодні імпорт виправдав себе саме в січні, бо склади з вугіллям у нас були на мінімумі, існувала загроза віялових відключень, обмежень електропостачання, і тому імпорт в деякій мірі навіть допоміг, — розповів глава НКРЕКП.

На думку чиновника, потрібно вкрай обережно й виважено підходити до рішень щодо обмеження імпорту електроенергії з країни-агресора.