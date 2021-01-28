Глава НКРЭКУ об импорте электроэнергии из РФ — Мы были на пороге веерных отключений

https://racurs.ua/n149627-glava-nkreku-ob-importe-elektroenergii-iz-rf-my-byli-na-poroge-veernyh-otklucheniy.html

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«Электрозраду» прокомментировал глава Нацкомиссии по регулированию электроэнергетики и коммунальных услуг Валерий Тарасюк 28 января, выступая за трибуной Верховной Рады. Нардепы поинтересовались у чиновника о ситуации с импортом электроэнергии из страны-агрессора России и соседней Беларуси.

Мы, как регулятор, НКРЭКУ являемся поборниками рыночных методов и здоровой конкуренции. Ограничение любого импорта — это ограничение конкуренции. Но, у нас есть реалии российской агрессии и не можем на это не обращать внимание как государство. О прикладном вопросе импорта: на сегодня запретить импорт комиссия не может даже с технической точки зрения, так как полномочия, которые вы дали НКРЭКУ в прошлом году закончились, — отметил Тарасюк.

Он отметил, что сейчас в парламент внесен законопроект, регулирующий вопросы продления таких полномочий нацкомисии. Также он заявил о возможном подорожании электроэнергии для потребителей в случае отказа от импорта из РФ.

Надо думать и о потребителях, чтобы не случилось так, что с ограничением импорта выросла стремительно цена электроэнергии. В прошлом году комиссия доказала, что может это сделать — когда у нас весной 2020 года была вспышка коронавируса, мы приняли решение ограничить импорт из РФ до нуля. На сегодня импорт оправдал себя именно в январе, потому что склады с углем у нас были на минимуме, существовала угроза веерных отключений, ограничений электроснабжения, и поэтому импорт в некоторой степени даже помог, — рассказал глава НКРЭКУ.

По мнению чиновника, нужно крайне осторожно и взвешенно подходить к решениям об ограничении импорта электроэнергии из страны-агрессора.