Удовлетворить всех невозможно — глава НКРЭКУ о тарифах

https://racurs.ua/n149624-udovletvorit-vseh-nevozmojno-glava-nkreku-o-tarifah.html

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Верховная Рада на пленарном заседании 28 января заслушала главу Нацкомиссии по регулированию электроэнергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) Валерия Тарасюка, который докладывал о защите интересов потребителей в тарифном вопросе.

Нас критикуют больше всего за две вещи: энергокомпании, которые обеспечивают нас всех энергией, критикуют за то, что тарифы, которые мы устанавливаем, являются слишком низкими. Потребители критикуют, что эти тарифы являются слишком высокими. Наверное, и те и другие правы. Поэтому миссия регулятора заключается в балансировании интересов энергокомпаний, потребителей и государства. Удовлетворить всех невозможно. Когда немного недовольны все — это показатель, что регулятор работает нормально. Это и является показателем работы в сфере энергетики, — отметил глава НКРЭКУ за трибуной Рады.



Также Тарасюк на примерах проинформировал о сбалансировании в сфере энергетики, в частности на рынке электрической энергии. Глава Нацкомиссии ответил на вопросы депутатских фракций и групп.

Напомним, на заседании 27 января комитет Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг поддержал проект постановления о мерах, направленных на социальную защиту населения, в связи с повышением цен (тарифов) на жилищно-коммунальные услуги № 4650.