Симоньян и Путин. Фото: Twitter

https://racurs.ua/n149623-propagandisty-putina-otpravilis-na-donbass-detali.html

Ракурс

Война на Донбассе продолжается, но российская сторона до сих пор пытается выдать конфликт за «гражданскую войну». Российские пропагандисты и карманные СМИ Кремля отправились в Донецк для проведения форума «русский Донбасс».

Об этом сообщил представитель ОРДЛО в Трехсторонней контактной группе Денис Казанский в Telegram, а также лондонский обозреватель Алекс Кокчаров в Twitter.



По словам Казанского, пропагандисты Путина Маргарита Симоньян, Тигран Кеосаян и Роман Бабаян отправились в Донецк, чтобы провести форум «русский Донбасс». Так называемый «форум» состоится 28 января. Кокчаров же заявил, что западные страны должны включить российских пропагандистов в санкционный список.

Напомним, ранее мы сообщали, что правительство РФ присудило десять журналистских премий представителям СМИ, которые поддерживают пропаганду правящей власти. Каждый из них получит по 1 млн руб.

В частности премию якобы за личный вклад в развитие СМИ получит главный редактор RT Маргарита Симоньян. Ранее Симоньян озвучила предложение «вернуть» Киев в состав России. Так она прокомментировала инцидент во Львове, где 19-летний киевлянин получил штраф за то, что прошелся по улице в шапке с символикой в виде серпа и молота. Главный редактор RT заявила, что действия украинских правоохранителей ее «задолбали».