Погода в Украине. Фото: hromadske.ua

https://racurs.ua/n149622-pogoda-v-ukraine-bez-sveta-143-naselennyh-punkta-dorojniki-rabotaut-v-kruglosutochnom-rejime.html

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Погодные условия в Украине 28 января наблюдаются сложные — снег метет в большинстве областей.

В Одесской, Николаевской, Кировоградской, Черкасской, Полтавской, Черниговской и Сумской областях значительный мокрый снег, налипание мокрого снега, на дорогах гололедица. Об этом информируют в пресс-службе ГСЧС Украины.

Ветер 7−12 м/с, в южных и восточных областях местами порывы 15−20 м/с. Температура составляет 0−5° мороза, в Карпатах — 6−11° мороза, в восточной части, Приазовье и Крыму — 4−9° тепла.

По состоянию на 9.00 28 января в северной части Николаевской области наблюдаются осадки в виде небольшого снега (около 15 см) на остальной территории дождь, температура воздуха колеблется от 2° тепла до 2° мороза, ветер 3−5 м/с, местами порывы ветра до 20 м/с.

В Кировоградской области наблюдаются осадки в виде небольшого снега с дождем (около 12 см), температура составляет до 1° тепла, ветер 4−5 м/с.

Спасатели в течение суток провели буксировки 64 легковых автомобилей, 37 грузовых автомобилей, шести автобусов и двух автомобилей «скорой», помощь оказали 360 гражданам.

28 января в результате осложнения погодных условий из-за срабатывания автоматической системы защиты ЛЭП остались обесточенными 143 населенных пункта в 4 областях.

Статистика по регионам:

Одесская область — 113,

Кировоградская область — 19

Черкасская область — 10,

Запорожская область — один населенный пункт.

В Одесской области больше 150 единиц спецтехники работает в усиленном круглосуточном режиме, сообщают в пресс-службе «Укравтодора».

Последствия непогоды ликвидируют на автомобильных дорогах М-15 Одесса — Рени, М-16 Одесса — Кучурган, М-05 Киев — Одесса, Т-16−17 / М-05 / - Ивановка.

Перекрыто движение автотранспортных средств всех категорий на дорогах:

М-15 Одесса — Рени (на Бухарест),

М-16 Одесса — Кучурган (на Кишинев).

На всех дорогах государственного значения запрещается движение тяжеловесных транспортных средств и пассажирских автобусов.

С 21:30 ограничено движение для всех видов транспорта по дороге М-13 Кропивницкий — Платоново. Также ограничено движение для тяжеловесов и пассажирских автобусов на дороге Н-24 Благовещенское — Николаев.

В усиленном режиме над расчисткой и посыпкой дорог работает 56 спецмашин и 65 дорожных рабочих.

В Кировоградской области продолжается очистка дорог. Чтобы не допустить заторов или закрытия движения на дорогах М-05 и М-12 бесперебойно работает спецтехника — убирает последствия метели и помогает грузовикам преодолевать сложные участки.

В Черкасской области 130 единиц спецтехники работают в усиленном круглосуточном режиме на автодорогах государственного значения.

В Полтавской области введено ограничение движения на автомобильной дороге М-03 Киев — Харьков для грузовых автомобилей.

В Киевской области с 23.00 27 января ограничено движение грузовых транспортных средств на дорогах общего пользования государственного значения.