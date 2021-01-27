Красный уровень опасности объявили в Украине. Фото: ГСЧС

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Снегопады продолжают засыпать Украину, сложные погодные условия ожидаются и в следующие сутки, 28 января.

В Одесской и Николаевской областях объявлен третий уровень опасности, красный. Метеорологи прогнозируют, что завтра в этих регионах насыплет от 30 до 40 см снега. Кроме того, скорость ветра усилится до 15−20 м/с. Будет сильная метель, снежные заносы, налипание мокрого снега. Об этом 27 января сообщила пресс-служба «Укравтодора».

На Кировоградщине объявлен второй уровень опасности, здесь ожидается сильный мокрый снег, а прирост снежного покрова составит 20−30 см. В Черкасской, Полтавской, Сумской и Черниговской областях прогнозируют значительный мокрый снег.

Метель может привести к нарушению и прекращению движения транспорта на некоторых территориях. Возможное отключение энергоснабжения населенных пунктов, — отметили в службе дорог.

Дорожники уверяют, что не прекращают работать с прошлой ночи. В Одесской области ограничений движения на автодорогах не вводили, а проезд сетью дорог обеспечен. На Николаевщине по состоянию на 16.00 проезд по основным дорогам области обеспечен, а в Кировоградской области движение по государственным дорогам тоже обеспечено. Отмечается, что дорожная спецтехника обрабатывает покрытие автодорог противогололедными смесями, также проводится расчистка дорог от снега.

Между тем Министерство образования и науки Украины из-за приближающейся непогоды рекомендовало семи областям страны подготовиться к переходу на дистанционное обучение. Письмо с рекомендациями срочно направили в области, где ожидается осложнение погодных условий — в Одесскую, Николаевскую, Кировоградскую, Полтавскую, Сумскую, Черкасскую и Черниговскую области.

Напомним, в южные регионы Украины пришли аномальные снегопады и метель, которые принес циклон. В связи с осложнением погодных условий было временно ограничено движение грузового транспорта.