Червоний рівень небезпеки оголосили в Україні. Фото: ДСНС

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Снігопади продовжують засипати Україну, складні погодні умови очікуються й наступної доби, 28 січня.

В Одеській та Миколаївській областях оголошений третій рівень небезпечності, червоний. Метеорологи прогнозують, що завтра в цих регіонах насипле від 30 до 40 см снігу. Крім того, швидкість вітру посилиться до 15−20 м/с. Буде сильна хуртовина, снігові замети, налипання мокрого снігу. Про це 27 січня повідомила прес-служба «Укравтодору».

На Кіровоградщині оголошено другий рівень небезпечності, тут очікується сильний мокрий сніг, а приріст снігового покриву складе 20−30 см. У Черкаській, Полтавській, Сумській та Чернігівській областях прогнозують значний мокрий сніг.

Хурделиця може призвести до порушення та припинення руху транспорту на деяких територіях. Ймовірне відключення енергопостачання населених пунктів, — зазначили в службі доріг.

Дорожники запевняють, що не припиняють працювати з минулої ночі. В Одеській області обмежень руху на автошляхах не вводили, а проїзд мережею доріг забезпечений. На Миколаївщині станом на 16.00 проїзд основними дорогами області забезпечений, а в Кіровоградській області рух державними дорогами теж забезпечений. Зазначається, що дорожня спецтехніка обробляє покриття автодоріг протиожеледними сумішами, також проводиться розчищення доріг від снігу.

Тим часом Міністерство освіти і науки України через наближення негоди рекомендувало сімом областям країни підготуватися до переходу на дистанційне навчання. Лист із рекомендаціями терміново направили в області, де очікується ускладнення погодних умов — в Одеську, Миколаївську, Кіровоградську, Полтавську, Сумську, Черкаську та Чернігівську області.

Нагадаємо, до південних регіонів України прийшли аномальні снігопади та хуртовина, які приніс циклон. У зв’язку з ускладнення погодних умов було тимчасово обмежено рух вантажного транспорту.