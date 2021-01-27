Погода в Україні. Фото: flickr.com

https://racurs.ua/ua/n149607-zlyvy-shkvaly-ta-hurtovyny-pogoda-v-ukrayini-na-28-sichnya-karta.html

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Погода в Україні 28 січня очікується з дощем та снігом в усіх областях.

В Одеській, Миколаївській, Кіровоградській, Черкаській, Полтавській, Сумській та Чернігівській областях прогнозують сильний сніг, хуртовини та налипання мокрого снігу — приріст снігового покриву складе від 10 см до 40 см. Погодні умови призведуть до порушення та припинення руху транспорту, відключення енергопостачання населених пунктів. Вночі температура повітря очікується від 5° морозу до 5° тепла, а вдень стовпчики термометрів покажуть від 3° морозу до 8° тепла за Цельсієм. Про це повідомив український Гідрометцентр.

Погода у Києві 28 січня буде з мокрим снігом. Вночі температуру повітря прогнозують 0−2° морозу і вдень — від 0° до 2° нижче нуля.

Погодні умови в Харкові у четвер теж будуть складними — впродовж доби обіцяють дощ. Температуру повітря вночі прогнозують 3−5° тепла, вдень 6−8° із позначкою плюс.

Погода в Одесі завтра буде з опадами у виді мокрого снігу. Температурні показники наступні — вночі очікується 1−3° тепла, вдень теж 1−3° вище нуля.

Погода у Львові найближчої доби буде дощовою. Стовпчики термометрів вночі покажуть 3−5° морозу, а вдень обіцяють 2−4° тепла.

Погода в Карпатах 28 січня буде зі снігом. Температура повітря вночі 2−5° морозу, а вдень від 0° до 3° нижче нуля.

Геомагнітна обстановка в Україні 28 січня прогнозується відносно спокійна. Впродовж доби можливі невеликі збурення.

Нагадаємо, 27 січня погода в Одесі та інших південних областях раптово зіпсувалася — сюди прийшли аномальні снігопади та хуртовина, які приніс циклон. Через ускладнення погодних умов тимчасово обмежено рух вантажного транспорту.