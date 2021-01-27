Шпигунську зброю КДБ продадуть у США через коронавірус

У США розпродають експонати музею шпигунства КДБ, фото: «Радіо Свобода»

https://racurs.ua/ua/n149606-shpygunsku-zbrou-kdb-prodadut-u-ssha-cherez-koronavirus.html

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Епідемія коронавірусу призвела до закриття розташованого у Нью-Йорку музею шпигунства КДБ.

Експонати музею, продадуть на аукціоні, повідомляє видання The Daily Mail.

Музей був відкритий у 2019 році, його засновником є 57-річний литовський колекціонер Юліус Урбайтіс, котрий впродовж трьох десятиліть придбав близько 400 предметів, пов’язаних із радянськими шпигунами та КДБ.

Урбайтіс також був консультантом HBO під час зйомок серіалу «Чорнобиль».

До досить великої колекції Урбайтіса, котра виставлялася в цьому музеї, входять предмети періоду з 1917 по 1995 роки.

Урбайтіс зазначив журналістам, що спочатку музей, вхід у який коштує 25 дол. США, був досить успішним, проте через пов’язані з пандемією коронавірусу обмеження став збитковим і колекціонер більше не бачить у нього перспектив.

За свою колекцію він планує отримати суму у приблизно півмільйона доларів США.

Серед експонатів музею, які виставлять на аукціоні, будуть:

шифрувальна машинка «Фіалка»;

мініатюрні пістолети, приховані в губній помаді, які використовували жінки-оперативники;

авторучка-пістолет;

спеціальні камери, заховані, наприклад, у попільничках, краватках чи перснях;

парасолька КДБ з прихованим отруйним шприцом;

спеціальний набір для свердління отворів та камер у стіні.

Нагадаємо, у 2019 році в Берліні обікрали музей історії Штазі — спецслужби радянського сателіта Німецької демократичної республіки.