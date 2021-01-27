Шпионское оружие КГБ продадут в США из-за коронавируса

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В США распродают экспонаты музея шпионажа КГБ, фото: «Радио Свобода»
Шпионское оружие КГБ продадут в США из-за коронавирусаhttps://racurs.ua/n149606-shpionskuoe-orujie-kgb-prodadut-v-ssha-iz-za-koronavirusa.htmlРакурс
Эпидемия коронавируса привела к закрытию расположенного в Нью-Йорке музея шпионажа КГБ.
Экспонаты музея продадут на аукционе, сообщает издание The Daily Mail.
Музей был открыт в 2019 году, его основателем является 57-летний литовский коллекционер Юлиус Урбайтис, который в течение трех десятилетий приобрел около 400 предметов, связанных с советскими шпионами и КГБ.
Урбайтис также был консультантом HBO во время съемок сериала «Чернобыль».
В достаточно большую коллекцию Урбайтиса, которая выставлялась в этом музее, входят предметы периода с 1917 по 1995 годы.
Урбайтис сказал журналистам, что сначала музей, вход в который стоит 25 долл. США, был довольно успешным, однако из-за связанных с пандемией коронавируса ограничений стал убыточным и коллекционер больше не видит у него перспектив.
За свою коллекцию он планирует получить сумму в примерно полмиллиона долларов США.
Среди экспонатов музея, которые выставят на аукционе, будут:
- шифровальная машинка «Фиалка»;
- миниатюрные пистолеты, скрытые в губной помаде, которые использовали женщины-оперативники;
- авторучка-пистолет;
- специальные камеры, спрятанные, например, в пепельницах, галстуках или перстнях;
- зонтик КГБ со скрытым ядовитым шприцем;
- специальный набор для сверления отверстий и камер в стене.
Напомним, в 2019 году в Берлине обокрали музей истории Штази — спецслужбы советского сателлита Германской демократической республики.
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