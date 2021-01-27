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В США распродают экспонаты музея шпионажа КГБ, фото: «Радио Свобода»

Шпионское оружие КГБ продадут в США из-за коронавируса

27 янв 2021, 17:45
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Эпидемия коронавируса привела к закрытию расположенного в Нью-Йорке музея шпионажа КГБ.

Экспонаты музея продадут на аукционе, сообщает издание The Daily Mail.

Музей был открыт в 2019 году, его основателем является 57-летний литовский коллекционер Юлиус Урбайтис, который в течение трех десятилетий приобрел около 400 предметов, связанных с советскими шпионами и КГБ.

Урбайтис также был консультантом HBO во время съемок сериала «Чернобыль».

В достаточно большую коллекцию Урбайтиса, которая выставлялась в этом музее, входят предметы периода с 1917 по 1995 годы.

Урбайтис сказал журналистам, что сначала музей, вход в который стоит 25 долл. США, был довольно успешным, однако из-за связанных с пандемией коронавируса ограничений стал убыточным и коллекционер больше не видит у него перспектив.

За свою коллекцию он планирует получить сумму в примерно полмиллиона долларов США.

Среди экспонатов музея, которые выставят на аукционе, будут:


  • шифровальная машинка «Фиалка»;
  • миниатюрные пистолеты, скрытые в губной помаде, которые использовали женщины-оперативники;
  • авторучка-пистолет;
  • специальные камеры, спрятанные, например, в пепельницах, галстуках или перстнях;
  • зонтик КГБ со скрытым ядовитым шприцем;
  • специальный набор для сверления отверстий и камер в стене.

В США распродают экспонаты музея шпионажа КГБ, фото: The Daily Mail

Напомним, в 2019 году в Берлине обокрали музей истории Штази — спецслужбы советского сателлита Германской демократической республики.


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