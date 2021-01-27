Кабмин утвердил постановление о доступной ипотеке под 7% годовых. Фото:

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Кабинет министров Украины 27 января утвердил постановление о доступной ипотеке под 7% годовых.

С осени 2020 года украинские банки начали предоставлять ипотеку под 10%, однако принятое постановление предусматривает, что Фонд развития предпринимательства будет компенсировать процентную ставку до уровня 7%. Компенсацией могут воспользоваться украинцы, которые хотят купить квартиру и те, кто хочет построить дом самостоятельно. Об этом сообщила пресс-служба Офиса президента.

Сообщается, что в ипотеку можно будет приобрести жилье, которое построено до 2015 года, а сама программа по удешевлению стоимости ипотечных кредитов заработает в рамках программы «Доступные кредиты 5−7−9%".

В Офисе президента считают, что ипотечное кредитование будет способствовать развитию экономики и создаст дополнительные стимулы для молодых украинцев оставаться, жить и работать на родине.

Отмечается, что постановление будет доработано в Министерстве финансов в течение двух дней и подано на подпись премьер-министру Денису Шмыгалю до 29 января.

Напомним, ипотеку под 10% годовых запустил государственный «ПриватБанк». В финансовом учреждении отметили, что кредитование покупки жилья стали доступнее, поскольку цена кредита для граждан существенно снижается и составит 9,99% годовых.