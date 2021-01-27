Кабмін затвердив постанову про доступну іпотеку під 7% річних. Фото:

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Кабінет міністрів України 27 січня затвердив постанову про доступну іпотеку під 7% річних.

Із осені 2020 року українські банки почали надавати іпотеку під 10%, однак ухвалена постанова передбачає, що Фонд розвитку підприємництва буде компенсувати процентну ставку до рівня 7%. Компенсацією можуть скористатися українці, які хочуть придбати квартиру та ті, хто хоче побудувати будинок самостійно. Про це повідомила прес-служба Офісу президента.

Повідомляється, що в іпотеку не можна буде придбати житло, яке побудоване до 2015 року, а сама програма зі здешевлення вартості іпотечних кредитів запрацює в межах програми «Доступні кредити 5−7−9%".

В Офісі президента вважають, що іпотечне кредитування сприятиме розвитку економіки та створюватиме додаткові стимули для молодих українців залишатися, жити й працювати на батьківщині.

Наголошується, що постанова буде доопрацьована у Міністерстві фінансів протягом двох днів та подана на підпис прем'єр-міністру Денису Шмигалю до 29 січня.

Нагадаємо, іпотеку під 10% річних запустив державний «ПриватБанк». У фінансовій установі зазначали, що кредитування купівлі житла стало доступнішим, оскільки ціна кредиту для громадян істотно знижується і становитиме 9,99% річних.