Зеленський відкликав законопроект про звільнення суддів КСУ. Фото: Офіс президента

https://racurs.ua/ua/n149604-zelenskyy-vidklykav-iz-rady-sviy-zakonoproekt-pro-zvilnennya-suddiv-ksu.html

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Законопроект № 4288 «Про відновлення суспільної довіри до конституційного судочинства» президент Володимир Зеленський відкликав з Верховної Ради.

Цим проектом закону глава держави пропонував звільнити всіх суддів Конституційного суду та почати набір нового складу КСУ. Також він пропонував парламенту визнати рішення Конституційного суду про неконституційність певних положень закону «Про запобігання корупції» нікчемним і таким, що не створює правових наслідків. Про відкликання документу свідчать дані на сайті ВРУ.

Зазначається, що законопроект було відкликано сьогодні, 27 січня. Таким чином, він знятий з розгляду Верховної Ради. Документ було внесено до парламенту 29 жовтня 2020 року. Попри те, що він був визначений як невідкладний, його так і не розглянули в профільному комітеті.

Нагадаємо, законопроект Зеленського про розпуск КСУ розкритикували у Верховній Раді. Парламентарі вважають документ «неконституційним та незаконним». Нардепи переконані, що відновити роботу антикорупційного законодавства можна відповідним законом, і для цього не потрібно розпускати Конституційний суд.