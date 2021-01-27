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Ракурс
На Кіровоградщині врятували рибалку, який дрейфував на крижині, фото: ДСНС

Дрейфуючого на крижині рибалку врятували на Кіровоградщині (ФОТО, ВІДЕО)

27 січ 2021, 16:49
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На Кіровоградщині сьогодні, 27 січня врятували рибалку, котрий на крижині дрейфував по акваторії Кременчуцького водосховища.

Інформація про чоловіка, який опинився у цій небезпечній для життя ситуації, надійшла до рятувальників о 12.02. На місце інциденту виїхала група рятувальників з міста Світловодська, а також водолази аварійно-рятувального загону спеціального призначення обласного управління ДСНС.

Спільними зусиллями чоловіка, що перебував приблизно за 500 м від берега, на надувному човні було доставлено на берег, — зазначають у ДСНС.

Виявилося, що врятований — житель міста Кременчука Полтавської області, 1949 року народження. Чоловік рибалив поблизу села Недогарки Кременчуцького району Полтавської області, поки крижину, на якій він перебував, не відірвало течією.

На Кіровоградщині врятували рибалку, який дрейфував на крижині, фото: ДСНС

На Кіровоградщині врятували рибалку, який дрейфував на крижині, фото: ДСНС

На Кіровоградщині врятували рибалку, який дрейфував на крижині, фото: ДСНС

На Кіровоградщині врятували рибалку, який дрейфував на крижині, фото: ДСНС

На Кіровоградщині врятували рибалку, який дрейфував на крижині, фото: ДСНС


Нагадаємо, у 2017 році корабель ВМС США врятував п’ятьох американок, котрі впродовж п’яти місяців дрейфували на яхті в Тихому океані.

Джерело: Ракурс


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