На Кіровоградщині врятували рибалку, який дрейфував на крижині, фото: ДСНС

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На Кіровоградщині сьогодні, 27 січня врятували рибалку, котрий на крижині дрейфував по акваторії Кременчуцького водосховища.

Інформація про чоловіка, який опинився у цій небезпечній для життя ситуації, надійшла до рятувальників о 12.02. На місце інциденту виїхала група рятувальників з міста Світловодська, а також водолази аварійно-рятувального загону спеціального призначення обласного управління ДСНС.

Спільними зусиллями чоловіка, що перебував приблизно за 500 м від берега, на надувному човні було доставлено на берег, — зазначають у ДСНС.

Виявилося, що врятований — житель міста Кременчука Полтавської області, 1949 року народження. Чоловік рибалив поблизу села Недогарки Кременчуцького району Полтавської області, поки крижину, на якій він перебував, не відірвало течією.

Нагадаємо, у 2017 році корабель ВМС США врятував п’ятьох американок, котрі впродовж п’яти місяців дрейфували на яхті в Тихому океані.