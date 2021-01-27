Офіс генпрокурора змінив підозру Микитасю на некорупційну статтю

ОГУ змінив підозру Микитасю на некорупційну статтю. Фото: УП

https://racurs.ua/ua/n149602-ofis-genprokurora-zminyv-pidozru-mykytasu-na-nekorupciynu-stattu.html

Ракурс

Офіс генерального прокурора змінив підозру колишньому народному депутату Максиму Микитасю у справі з надання хабара за посередництва заступника глави Офісу президента України Олега Татарова.

Прокурори змінили підозру Микитасю з дачі хабара на підбурення заступника директора експертної служби Міністерства внутрішніх справ Костянтина Дубоноса до складання завідомо неправдивого висновку. Таким чином, корупційну статтю, яка підслідна НАБУ, змінили на некорупційну. Про це 27 січня повідомив журналіст Олег Новіков у Telegram-каналі «NABU Daily by Олег Новіков».

Зазначається, що на сьогоднішньому судовому засіданні у ВАКС прокурор Офісу генпрокурора намагався відкликати скаргу прокурора САП на рішення Печерського суду Києва, яким ОГП зобов’язали забрати у Антикорупційного бюро та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури справу Татарова. Вищий антикорупційний суд у цьому відмовив.

АП ВАКС досі не отримала від Печерського суду матеріали цієї судової справи і з’ясувала, що ухвалу Печерського суду взагалі вилучило Державне бюро розслідувань, як і, можливо, всі матеріали. То ж палата зобов’язала ДБР передати їй судову справу та оригінал ухвали Печерського суду, — йдеться в повідомленні.



Раніше повідомлялося, що екс-генпрокурор Руслан Рябошапка заявив, що керівник Офісу генпрокурора Ірина Венедіктова «покриває" заступника голови Офісу президента Олега Татарова.

Нагадаємо, 13 січня Вищий антикорупційний суд вирішив, що кримінальне провадження за підозрою заступника керівника Офісу президента Олега Татарова є виключною підслідністю Антикорупційного бюро і Спеціалізованої антикорупційної прокуратури й тому має бути повернуте до НАБУ для подальшого розслідування детективами.