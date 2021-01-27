Офис генпрокурора изменил подозрение Микитасю на некоррупционную статью

ОГУ изменил подозрении Микитасю на некоррупционную статью. Фото: УП

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Ракурс

Офис генерального прокурора изменил подозрение бывшему народному депутату Максиму Микитасю по делу о даче взятки при посредничестве заместителя главы Офиса президента Украины Олега Татарова.

Прокуроры изменили подозрение Микитасю с дачи взятки на подстрекание заместителя директора экспертной службы Министерства внутренних дел Константина Дубоноса до составление заведомо ложного заключения. Таким образом, коррупционную статью, которая подследственная НАБУ, изменили на некоррупционную. Об этом 27 января сообщил журналист Олег Новиков в Telegram-канале «NABU Daily by Олег Новиков».

Отмечается, что на сегодняшнем судебном заседании в ВАКС прокурор Офиса генпрокурора пытался отозвать жалобу прокурора САП на решение Печерского суда Киева, которым ОГП обязали забрать у Антикоррупционного бюро и Специализированной антикоррупционной прокуратуры дело Татарова. Высший антикоррупционный суд в этом отказал.

АП ВАКС до сих пор не получила от Печерского суда материалы этого судебного дела и выяснила, что определение Печерского суда вообще изъяло Государственное бюро расследований, как и, возможно, все материалы. Поэтому палата обязала ГБР ей передать судебное дело и оригинал постановления Печерского суда, — говорится в сообщении.



Ранее сообщалось, что экс-генпрокурор Руслан Рябошапка заявил, что руководитель Офиса генпрокурора Ирина Венедиктова «покрывает» замглаву Офиса президента Олега Татарова.

Напомним, 13 января Высший антикоррупционный суд решил, что уголовное производство по подозрению заместителя руководителя Офиса президента Олега Татарова является исключительной подследственностью Антикоррупционного бюро и Специализированной антикоррупционной прокуратуры и поэтому должно быть возвращено в НАБУ для дальнейшего расследования детективами.