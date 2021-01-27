Під час інциденту в Червоноградській міськраді

https://racurs.ua/ua/n149600-tut-ne-verhovna-rada-obmin-obrazamy-pereris-u-biyku-deputativ-miskrady-na-lvivschyni-video.html

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На Львівщині під час засідання Червоноградської міської ради виник конфлікт між місцевими депутатами Дмитром Даренським зі «Слуги народу» та Петром Остапюком з «Європейської солідарності».

Про це на свої сторінці в соціальній мережі Фейсбук повідомив місцевий блогер Олександр Клімов, котрий опублікував відео інциденту.

На відео можна побачити, що «слуга» Даренський нецензурно обізвав свого колегу із Остапюка, після чого між ними виникла перепалка. Згодом Даренський накинувся на колегу з кулаками.

Колег намагався заспокоїти депутат від «Батьківщини», який нагадав, що «їм тут не Верховна Рада».

Місцеві ЗМІ зазначають, що згодом міський голова Червонограда Андрій Залівський порекомендував депутатам особисті питання вирішити за межами сесійної зали.

Нагадаємо, у грудні 2019 року у Верховній Раді через жінку побилися депутати зі «Слуги народу».