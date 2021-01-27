Останній пам’ятник Леніну впав на Одещині

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Пам’ятник Леніну впав у селі Старі Трояни Ізмаїльського району Одещини — минулої ночі активісти знесли, ймовірно, останній монумент радянському вождю на території цього південного регіону України.

Невідомі добродії знесли останній в Україні (за винятком окупованих територій та музеїв/заводів) пам’ятник червоному окупанту Леніну. Він ховався від пильного ока декомунізаторів у селі Старі Трояни Ізмаїльського району на Одещині. Але ніщо не зупинить декомунізацію, час якої настав, — повідомив у Телеграм 27 січня Сергій Стерненко.

Також, за його словами, поруч у селі Холмське Арцизького району було виявлено погруддя комуністичного ідеолога Маркса, яке місцеві мешканці після набрання чинності законом про декомунізацію перейменували в болгарського поета Христа Ботєва.

І від такої нечуваної брехні у нього відпав ніс, — додав Стерненко.



Нагадаємо, у 2019 році у селі Андріївка Білгород-Дністровського району Одещини було знесено один з останніх памʼятників радянському вождю. Інститут нацпам’яті звертав увагу на те, що Володимир Ленін (Ульянов) підпадає під визначення осіб, причетних до організації та здійснення політичних репресій проти українів.