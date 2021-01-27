Последний памятник Ленину упал в Одесской области

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Памятник Ленину упал в селе Старые Трояны Измаильского района Одесской области — прошлой ночью активисты снесли, вероятно, последний монумент советскому вождю на территории этого южного региона Украины.

Неизвестные снесли последний в Украине (за исключением оккупированных территорий и музеев/заводов) памятник красному оккупанту Ленину. Он прятался от бдительного ока декоммунизаторов в селе Старые Трояны Измаильского района Одесской области. Ничто не остановит декоммунизацию, время которой пришло, — сообщил в Телеграм 27 января Сергей Стерненко.

Также, по его словам, рядом в селе Холмское Арцизского района был обнаружен бюст коммунистическому идеологу Марксу, который местные жители после вступления в силу закона о декоммунизации переименовали в болгарского поэта Христа Ботева.

И от такой неслыханной лжи у него отпал нос, — добавил Стерненко.



Напомним, в 2019 году в селе Андреевка Белгород-Днестровского района Одесской области был снесен один из последних памятников советскому вождю. Институт нацпамяти обращал внимание на то, что Владимир Ленин (Ульянов) подпадает под определение лиц, причастных к организации и осуществлению политических репрессий против украинцев.