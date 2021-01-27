Митинг снеговиков против Путина. Фото: Елена Калинина «Вконтакте»

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«Митинг снеговиков» против президента России Владимира Путина разогнали в Архангельской области РФ.

В селе Зачачье местная активистка Елена Калинина вылепила возле своего дома ряд силовиков. Через некоторое время у снеговиков оказались плакаты с антипутинскими лозунгами: «Долой царя», «Вова, между нами все кончено», «Это наша страна». Об этом узнали правоохранители, которые «разогнали» митинг — снеговиков уничтожили, а плакаты изъяли. Об этом сообщает местное издание «Двина сегодня».

Вчера была отличная погода. Слепила напротив своего дома на обочине дороги трех красавцев и девочку Снегурочку. Потом пошла поменять варежки. Выхожу — и обомлела: мои подопечные ожили и заговорили. У каждого по плакату. Я не стала им затыкать рты. Пусть выскажутся, это их право. А утром приехала полиция, предъявили мне претензии, что снеговики кричат не то, что положено. Заткнули им рты, забрали плакаты и отправили на экспертизу, — рассказала Калинина.

По ее словам, правоохранители ее задержали и отвезли в участок для дачи объяснений. Протокол об административном нарушении пока составлять не стали.

Напомним, политическая акция «Волю Навальному!» в поддержку арестованного оппозиционера Алексея Навального, которая состоялась в России 24 января, обернулась рекордными задержаниями — 3 тыс. 17 человек. Протестующих задерживали в 111 городах Российской Федерации. Больше всего задержанных было в Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске, Казани, Воронеже, Нижнем Новгороде, Омске и Ставрополе.