Украина ввела новые санкции за Крым, фото:

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Украина ввела санкции против ряда российских и иностранных авиаперевозчиков, которые осуществляли полеты в пределах запрещенной зоны над временно оккупированной территорией Автономной республики Крым.

Соответствующее решение Кабмин принял сегодня, 27 января, во время своего заседания. Об этом в своем Telegram-канале сообщил народный депутат из «Европейской солидарности» Алексей Гончаренко.

В тексте соответствующего документа отмечается, что санкции вводятся на трехлетний срок.

Полеты над Крымом Украина запретила 28 марта 2014 года, после оккупации полуострова Россией. Хотя соответствующий запрет действует до сих пор, определенные авиаперевозчики его нарушают.

Напомним, в мае 2020 года под украинские санкции попали Эрмитаж, Музей изобразительных искусств имени Пушкина, Московский госуниверситет и Академия наук Татарстана.