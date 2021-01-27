Україна запровадила нові санкції за Крим, фото:

https://racurs.ua/ua/n149597-ukrayina-zaprovadyla-sankciyi-proty-nyzky-aviapereviznykiv-detali.html

Ракурс

Україна запровадила санкції проти низки російських та іноземних авіаперевізників, котрі здійснювали польоти в межах забороненої зони над тимчасово окупованою територією Автономної республіки Крим.

Відповідне рішення Кабмін ухвалив сьогодні, 27 січня, під час свого засідання. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив народний депутат із «Європейської солідарності» Олексій Гончаренко.

У тексті відповідного документу зазначається, що санкції вводяться на трирічний термін.

Польоти над Кримом Україна заборонила 28 березня 2014 року, після окупації півострова Росією. Хоча відповідна заборона діє і досі, певні авіаперевізники її порушують.

Нагадаємо, у травні 2020 року під українські санкції потрапили Ермітаж, Музей образотворчих мистецтв імені Пушкіна, Московський держуніверситет та Академія наук Татарстану.