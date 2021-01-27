Затримано хакерів з Харкова, які завдали 2,5 млрд дол. збитків банкам США та ЄС

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Кіберполіція повідомила про викриття транснаціональної мережі, яка з 2014 року розповсюджувала вірус-шифрувальник («банківський троян») EMOTET й здійснювала кібератаки на європейські банки. Загалом хакерське угруповання з України завдало збитків на 2,5 млрд дол.

Про це 27 січня інформує прес-служба Офісу генпрокурора та МВС.

Хакери здійснювали масові втручання в роботу серверів приватних та державних установ країн Європи та США. Внаслідок такої «діяльності» іноземним банкам та фінустановам нанесено 2,5 млрд дол. збитків. Зловмисникам загрожує до 12 років ув’язнення, — зазначили в Офісі генпрокурора.

В рамках досудового розслідування кримінального провадження за фактами створення з метою використання, розповсюдження або збуту шкідливих програмних (ч. 1 ст. 361−1, ч. 3 ст. 190 КК України) було проведено операцію на території Харкова та Харківської області.

Правоохоронці вже провели обшуки, нині збираються докази для повідомлення про підозру низці осіб, причетних до кібератак.

Хакерів вдалося затримати в рамках міжнародної спецоперації з Євроюстом, Європолом, а також представниками правоохоронних органів США та Німеччини. За допомогою вірусу хакери отримували персональні дані — паролі, логіни та платіжні дані з серверів установ Великої Британії, Німеччини, Австрії, Швейцарії, Нідерландів, Литви та США.