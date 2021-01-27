Катівню бойовиків «Ізоляція» вперше показали на фото

Катівня бойовиків. Фото: Telegram

https://racurs.ua/ua/n149596-kativnu-boyovykiv-izolyaciya-vpershe-pokazaly-na-foto.html

Ракурс

Катівня «Ізоляція», яку створили на місці колишнього однойменного арт-простору проросійські бойовики, потрапила на фото.

На фото можна побачити камери, прогулянковий дворик та загальні фото. Приголомшливі матеріали виклав анонімний канал у Telegram під назвою «Донецький тракторист».











За словами колишнього в’язня концтабору бойовиків фейкових ДНР, фото відповідають дійсності.

Зараз ви бачите унікальні кадри: загальне фото території «Ізоляції», камери ув’язнених і прогулянковий дворик, обнесений «колючкою», куди нас виводили вранці на 5−7 хвилин… Схоже, ті, у кого з адміністрації ще збереглися мізки, нарешті зрозуміли, чим у найближчому майбутньому обернеться для них ця «тема» — міжнародним розшуком і судом з нашого боку — і «обнуленням» у цьому випадку від «братів» із ФСБ. Тож вирішили заробити собі індульгенцію, — написав Станіслав Асєєв.



Зауважимо, що приміщення цього об'єкта було захоплене контрольованими Росією угрупованнями у 2014 році. Пізніше, зі слів полонених і заручників, котрі поверталися за обмінами, стало відомо, що в «Ізоляції» діє в’язниця. Існують десятки свідчень про катування та згвалтування у цій в’язниці.









Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що підозру оголосили громадянину України, звільненому з ОРДЛО у грудні 2019 року, викритому на катуванні співвітчизників під час утримання у так званій «ДНР». Він, перебуваючи в тимчасово окупованому Донецьку у в’язниці, облаштованій бойовиками на території колишнього заводу «Ізоляція», добровільно вступив до лав так званого «МДБ ДНР».