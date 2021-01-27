Рада створила ТСК щодо «Укрзалізниці», фото: «Укрінформ»

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Верховна Рада створила тимчасову слідчу комісію (ТСК) з питань перевірки та оцінки стану акціонерного товариства «Українська залізниця» та розслідування фактів можливої бездіяльності і порушень законодавства керівництвом держкомпанії.

Ця ТСК має діяти впродовж року з дня її утворення, повідомляє прес-служба Верховної Ради.

До складу ТСК мають входити 13 народних обранців.

Основними завданнями ТСК стануть:

проведення перевірки та оцінки стану «Укрзалізниці»;

перевірка фактів щодо можливої бездіяльності чи порушення законодавства правлінням та наглядовою радою держкомпанії, котрі призвели до значного погіршення технічного стану та основних виробничих показників, а також дотримання законодавства про публічні закупівлі щодо закупівель робіт та послуг, зокрема, пов’язаних з заходами протидії COVID-19.

перевірка виконання заходів з реформування підприємства відповідно до затвердженого стратегічного плану розвитку, відповідність документів нормам законодавства про оплату праці та дотримання умов колективного договору;

перевірка раціональності використання держмайна;

перевірка фахової відповідності членів правління та наглядової ради, долучених до процесів управління «Укрзалізницею», на підставі вимог законодавства;

здійснення на період діяльності ТСК контролю за виконанням заходів з реформування та підтримання належної операційної діяльності «Укрзалізниці».

Постановою передбачено, що Верховна Рада заслухає на пленарному засіданні звіт Тимчасової слідчої комісії про виконану роботу не пізніше шестимісячного строку з дня її утворення.

Верховна Рада має заслухати звіт ТСК про виконану роботу на пленарному засіданні не пізніше шестимісячного строку з дня її утворення.

Нагадаємо, голова правління «Укрзалізниці» Володимир Жмак нещодавно озвучив плани перетворити вокзали на великі торгові центри.