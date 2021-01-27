Рада вирішила створити ТСК щодо «Укрзалізниці» — деталіhttps://racurs.ua/ua/n149595-rada-vyrishyla-stvoryty-tsk-schodo-ukrzaliznyci-detali.htmlРакурс
Верховна Рада створила тимчасову слідчу комісію (ТСК) з питань перевірки та оцінки стану акціонерного товариства «Українська залізниця» та розслідування фактів можливої бездіяльності і порушень законодавства керівництвом держкомпанії.
Ця ТСК має діяти впродовж року з дня її утворення, повідомляє прес-служба Верховної Ради.
До складу ТСК мають входити 13 народних обранців.
Основними завданнями ТСК стануть:
- проведення перевірки та оцінки стану «Укрзалізниці»;
- перевірка фактів щодо можливої бездіяльності чи порушення законодавства правлінням та наглядовою радою держкомпанії, котрі призвели до значного погіршення технічного стану та основних виробничих показників, а також дотримання законодавства про публічні закупівлі щодо закупівель робіт та послуг, зокрема, пов’язаних з заходами протидії COVID-19.
- перевірка виконання заходів з реформування підприємства відповідно до затвердженого стратегічного плану розвитку, відповідність документів нормам законодавства про оплату праці та дотримання умов колективного договору;
- перевірка раціональності використання держмайна;
- перевірка фахової відповідності членів правління та наглядової ради, долучених до процесів управління «Укрзалізницею», на підставі вимог законодавства;
- здійснення на період діяльності ТСК контролю за виконанням заходів з реформування та підтримання належної операційної діяльності «Укрзалізниці».
Постановою передбачено, що Верховна Рада заслухає на пленарному засіданні звіт Тимчасової слідчої комісії про виконану роботу не пізніше шестимісячного строку з дня її утворення.
Верховна Рада має заслухати звіт ТСК про виконану роботу на пленарному засіданні не пізніше шестимісячного строку з дня її утворення.
Нагадаємо, голова правління «Укрзалізниці» Володимир Жмак нещодавно озвучив плани перетворити вокзали на великі торгові центри.