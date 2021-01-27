Компенсації споживачам електроенергії затвердив уряд — хто отримає

https://racurs.ua/ua/n149594-kompensaciyi-spojyvacham-elektroenergiyi-zatverdyv-uryad-hto-otrymaie-perelik.html

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Компенсації споживачам електроенергії затвердив уряд на засіданні 27 січня. Згідно з попередніми розрахунками, Кабмін виділив на ці потреби 1,4 млрд грн.

Компенсація надається для покриття різниці вартості спожитої електричної енергії, що виникла внаслідок скасування знижених тарифів і застосування фіксованої ціни для побутових споживачів (окрім тих, які отримують житлову субсидію), встановленої з 1 січня 2021 року, таким категоріям споживачів:

населення, яке проживає в житлових будинках (зокрема, в житлових будинках готельного типу, квартирах та гуртожитках), обладнаних в установленому порядку електроопалювальними установками (включаючи сільську місцевість), і станом на 31 грудня 2020 року мало право на знижений тариф.

населення, яке проживає в багатоквартирних будинках, не газифікованих природнім газом і в яких відсутні, або не функціонують системи централізованого теплопостачання (зокрема, в сільській місцевості), і станом на 31 грудня 2020 року мало право на знижений тариф.

Багатодітні, прийомні сім’ї та дитячі будинки сімейного типу.

Нагадаємо, раніше в Кабміні повідомили, що гранична ціна в 6,99 грн/куб.м газу встановлена не лише для окремих споживачів, але і для об'єднання співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ). За оцінками Міненерго, в серпні-грудні 2020 року через наявність домінуючого положення у регіональних газопостачальних компаніях, споживачі переплатили 8,4 млрд грн (або 670 грн за кожного абонента). Середня ціна газу у регіональних газопостачальних компаніях на 37% вища, аніж у «Нафтогазу».