Коронавірус забрав життя породіллі та дитини на Рівненщині

В Україні триває епідемія коронавірусу, фото:

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Коронавірусна хвороба COVID-19 призвела до смерті породіллі та дитини на Рівненщині.

За попередньою інформацією, 37-річної вагітна жінка з Млинова перебувала в Дубенському пологовому будинку, де надають допомогу усім хворим вагітним з області, у яких діагностували COVID-19. Про це повідомляє агентство «Укрінформ» з посиланням на управління охорони здоров’я Рівненської ОДА.

Це лише попередня інформація. Щоб прокоментувати її остаточно, потрібно чекати патологоанатомічний аналіз, — наголошують у відомстві.

Зазначається, що жінці через погіршення стану за акушерсько-гінекологічними показниками зробили кесарів розтин, в результаті чого на світ з’явився хлопчик. Однак жінка перебувала лише на 28 тижні вагітності, тож дитину довелося доставити до реанімації в Рівному, де малюк, на жаль, помер.

Пізніше доставити до Рівного довелося і саму жінку, проте, попри зусилля медиків, врятувати її життя не вдалося.

Нагадаємо, 26 січня в Україні померли загалом 145 хворих на COVID-19.