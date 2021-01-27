В Украине продолжается эпидемия коронавируса, фото:

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Коронавирусная болезнь COVID-19 привела к смерти роженицы и ребенка на Ровенщине.

По предварительной информации, 37-летней беременная женщина с Млынова находилась в Дубенском роддоме, где оказывают помощь всем больным беременным из области, у которых диагностировали COVID-19. Об этом сообщает агентство «Укринформ» со ссылкой на управление здравоохранения Ровенской ОГА.

Это лишь предварительная информация. Чтобы прокомментировать ее окончательно, нужно ждать патологоанатомический анализ, — подчеркивают в ведомстве.

Отмечается, что женщине из-за ухудшения состояния по акушерско-гинекологическими показателями сделали кесарево сечение, в результате чего на свет появился мальчик. Однако женщина находилась на 28 неделе беременности, поэтому ребенка пришлось доставить в реанимацию в Ровно, где малыш, к сожалению, умер.

Позже доставить в Ровно пришлось и саму женщину, однако, несмотря на усилия медиков, спасти ее жизнь не удалось.

Напомним, 26 января в Украине умерли в целом 145 больных COVID-19.