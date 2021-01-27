150 тыс. грн заробитчанам предоставит Кабмин — Шмыгаль назвал условие

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150 тыс. грн для создания бизнеса заробитчанам, которые вернулись домой, предлагает предоставлять Кабинет министров Украины. Соответствующий законопроект направят на рассмотрение Верховной Рады.

Трудовые мигранты смогут получить грантовую поддержку на собственное дело. Документ предусматривает, что человек, вернувшийся в Украину, который хочет открыть собственное дело, может взять на эту потребность до 150 тыс. грн, — рассказал во время заседания правительства 27 января премьер Денис Шмыгаль.

По его словам, одно из главных условий — заробитчанин должен инвестировать и собственные средства в сумме, не меньшей полученной от государства.

Рассчитываем, что такая поддержка даст стимул для людей оставаться в Украине, открыть собственный бизнес, инвестировать средства в свою общину и в новые рабочие места для украинцев, — отметил глава Кабмина.

Такое решение чиновник назвал разумной политикой государства для развития собственной экономики.

Предполагается, что финпомощь смогут получить 720 человек, помощь составит 150 тыс. грн, соответственно из бюджета выделят 108 млн грн.