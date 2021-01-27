Украина и Венгрия создадут рабочую группу по вопросам образования

Петер Сийярто и Дмитрий Кулеба, фото: Zik

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Украина и Венгрия создадут рабочую группу по вопросу образования.

Глава МИДа Венгрии Петер Сийярто, который находится с визитом в Киеве, заявил об этом сегодня, 27 января, во время пресс-конференции, сообщает издание «Европейская правда».

Я обратился к господину министру, чтобы мы начали совместную работу над законом о языке, который вызвал напряжение в наших отношениях, — отметил Сийярто. — Мы также хотим создать рабочую группу, которая получит полномочия относительно того, каким образом нужно воплощать закон об образовании.

Сийярто также отметил, что «в широком смысле» обсудил со своим украинским коллегой Дмитрием Кулебой закон о языке.

Я считаю, что надо рассматривать вместе законы о языке и об образовании. Я попросил министра, чтобы они вели с нацменьшинствами консультации по существу, — добавил он.

Кулеба, со своей стороны, подтвердил запланированное заседание рабочей группы по вопросу образования.

Мы договорились, что в ближайшее время состоится заседание рабочей группы по вопросам образования, а также будет проведен онлайн бизнес-форум, — заявил глава МИДа Украины.

Напомним, Сийярто сегодня также заявил о поддержке Будапештом суверенитета Украины.