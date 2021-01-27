Единую дату ежегодной индексации пенсий установил Кабмин

https://racurs.ua/n149590-edinuu-datu-ejegodnoy-indeksacii-pensiy-ustanovil-kabmin.html

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Ежегодная индексация пенсий будет осуществляться 1 марта — Кабинет министров Украины предлагает с 2022 года установить ежегодную индексацию пенсий не позднее этой даты.

Сегодня мы утвердили соответствующий законопроект, целью которого является совершенствование пенсионного законодательства и соответственно рост пенсионного обеспечения граждан, — заявил во время заседания Кабмина 27 января премьер Денис Шмыгаль.

По его словам, правительство предлагает сделать все прозрачно и установить четкие сроки, когда должна осуществляться индексация. Также законопроект регулирует несправедливость, когда отдельным категориям граждан пенсии просто не индексировались.

Проект закона предлагает ежегодную индексацию пенсий осуществлять военнослужащим, госслужащим и другим категориям пенсионеров на общих условиях. Также предлагается назначать пенсии по возрасту досрочно за полтора года до достижения пенсионного возраста лицам, трудовой договор с которыми расторгнут в связи с изменениями организации производства и других условиями, и назначать досрочно пенсии матерям (отцам) детей, больных тяжелыми, редкими заболеваниями, которым не установлена инвалидность.